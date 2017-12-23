23 декабря 2017, 04:36

Следователь ФСБ объяснил нестыковки в деле "орджоникидзевского джамаата"

Суд по делу "орджоникидзевского джамаата" допросил следователя ФСБ по Ингушетии Алексея Затулу. Он рассказал об обстоятельствах появления в деле засекреченного свидетеля, объяснив опознание подсудимых по фотографиям мерами по сохранению безопасности "Карины".

"Кавказский узел" информировал, что дело девяти жителей Ингушетии, которых обвинение считает членами группы боевиков "орджоникидзевский джамаат", рассматривается Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону с 15 августа. Подсудимый Лечи Гадамаури, которому вменяется руководство "орджоникидзевским джамаатом" и всем "сунженским сектором", 18 декабря заявил о давлении на него силовиками.

На скамье подсудимых находятся Лечи Гадамаури, Асхаб Албаков, Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Багаудин Опиев, Тимур Матиев, Илез Торчхоев, Джохар Цечоев и Илез Цечоев. По версии следствия, подсудимые оказывали различную помощь боевикам - в частности приобретали и хранили оружие и оборудовали схроны. Вину частично признали только Гадамаури, Албаков и Амриев, остальные подсудимые отвергли обвинение полностью.

Большая часть судебного заседания 22 декабря была посвящена разрешению ходатайств защиты и подсудимых, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Коллегия судей определила, что ходатайства Багаудина Опиева о признании недопустимым обыска в его доме и исследования изъятого наркотика, как и ходатайство об исключении из доказательств протоколов опознания нескольких подсудимых секретным свидетелем "Кариной" по фото, будут разрешены уже при вынесении приговора.

В поддержку ходатайств выступил адвокат Лечи Гадамаури Солс Мусостов. "Эксперт говорил об исследовании в квартире и о понятых, а понятой сказал, что их там не было! Сейчас мы все слышим, что "Карине" угрожали, но она сообщила суду, что ей не угрожали. Вживую подсудимых она не опознаёт. От того, что свидетеля заставили изменить показания, ничего не изменится", - заявил адвокат.

На заседании 6 октября засекреченный свидетель обвинения "Карина" заявила о знакомстве со всеми подсудимыми по делу "орджоникидзевского джамаата" и рассказала о распределении обязанностей в джамаате, подтвердив версию обвинения, что руководителем группы был Гадамаури. При этом на заседании суда она смогла опознать только троих из девяти фигурантов. "Карина" не смогла вспомнить, просила ли она следователя о секретности, но сказала, что "боится, что ей будут угрожать". 5 декабря свидетель Евкуров рассказал суду, что поставил подписи в протоколе об опознании подсудимых Опиева и Бузуртанова секретным свидетелем "Кариной", не участвуя в этих следственных действиях, однако уже 18 декабря он отказался от этих своих слов.

После обсуждения ходатайств по видеосвязи из Владикавказского гарнизонного военного суда показания дал следователь по особо важным делам управления ФСБ по Ингушетии Алексей Затула, который непосредственно расследовал дело.

Он заявил, что не имеет основания для оговора подсудимых, но сами подсудимые с этим категорически не согласились.

Отвечая на вопросы госовбинителя, Алексей Затула подтвердил указанные в протоколах задержания подсудимых дату и время. "Все протоколы оформлялись мной, в служебном кабинете в городе Магас. Задержания проводились оперсоставом", - заверил свидетель.

Прокурор напомнил следователю, что подсудимые говорили о других датах задержания - не тех, что указаны в протоколах. "Все задержания были произведены оперативными сотрудниками, и все производились на территории Ингушетии в указанные дни", - настаивал Затула.

Ранее подсудимые сообщали о несоответствии времени и мест задержания по протоколам с фактическими обстоятельствами. На заседании 10 октября свидетели защиты заявили, что Джохар и Илез Цечоевы были задержаны неизвестными в масках 2 июля 2016 года в Белгороде, а не 4 июля в Ингушетии, как указано в материалах дела. Двое свидетелей сообщили, что были избиты в ходе задержания подсудимых.

Алексей Затула также заявил, что он помнит опознание подсудимых по фотографии секретным свидетелем "Кариной". Это мероприятие, по его словам, также проводилось в его служебном кабинете. "Понятым были разъяснены их права и обязанности, после чего было проведено следственное действие", - сказал Затула. Отсутствие первоначальных бирок в упаковке вещдоков следователь объяснил тем, что он "выкидывал порвавшиеся" бирки. Затула заверил, что в его присутствии недозволенных методов, пыток к подсудимым не применялось.

Отвечая на вопросы защиты, Затула подтвердил, что поручал оперативникам задержать Илеза и Джохара Цечоевых. "Одного из Цечоевых доставили в первой половине дня, второго - во второй, после обеда", - указал следователь. Он отметил, что "внешних повреждений у подсудимых не было и на пытки они не жаловались", и что "со слов оперативников, они задерживались в тот же день".

Также Затула пояснил, что засекретил свидетеля "Карину" ради обеспечения ее безопасности "по ее же устной просьбе". Подсудимые опознавались "Кариной" по фотографиям, поскольку сами "отказались от участия в опознании и от них были получены письменные объяснения", сообщил Затула. Это заявление вызвало усмешки подсудимых.

Допрос Алексея Затулы решено продолжить на следующем заседании, оно назначено на 11.00 25 декабря.

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"