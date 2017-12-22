22 декабря 2017, 23:53

Медсестра наркодиспансера опровергла показания полицейских по делу Рахаева

На процессе по делу Руслана Рахаева, обвиняемого в смерти задержанного, дала показания медсестра наркодиспансера. Она подтвердила, что задержанный Джанкезов на момент освидетельствования врачом был в адекватном состоянии и не имел видимых травм.

Как писал "Кавказский узел", Черкесский городской суд с 27 апреля в третий раз рассматривает уголовное дело Руслана Рахаева. На предыдущем заседании были частично оглашены заключения экспертов - они пришли к выводу, что смертельные повреждения задержанный Джанкезов получил в период, когда находится в опорном пункте полиции.

Согласно версии обвинения, Руслан Рахаев 7 октября 2011 года избил задержанного Дахира Джанкезова, который позже скончался. Следствие опирается в своей версии на показания подчиненных Рахаева. Он обвинен в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.111 УК РФ). Эти статьи предполагают до 15 лет заключения. Защита Рахаева утверждает, что Джанкезов был избит до того, как попал в кабинет к подсудимому

На судебном процессе по делу бывшего замначальника Черкесского ОВД Руслана Рахаева 20 и 21 декабря завершился начатый ранее допрос свидетеля Кадыра Бахадурова, бывшего сотрудника ОМВД по Черкесску. Также была допрошена свидетель Заира Чомаева, медсестра наркологического отделения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Свидетель Заира Чомаева сообщила, что работала медсестрой наркологического отделения и регистрировала в журнале доставленных лиц, но их осмотр проводил врач. Потерпевших Джанкезова и Джадтоева она запомнила, так как ранее ее уже допрашивали в связи с делом Рахаева. Женщина сообщила, что у них не было зафиксировано телесных повреждений.

Рахаева защищают адвокаты адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Адам Абубакаров и Надежда Ермолаева при поддержке фонда "Общественный вердикт". На вопрос защиты о том, мог ли врач не указать в протоколе имевшиеся у Джанкезова телесные повреждения, медсестра заявила, что такого не могло быть. Чомаева подчеркнула, что врач фиксирует все телесные повреждения доставленного, даже застарелые.

Допрошенный ранее в суде оперативник Альберт Братов утверждал, что у Джанкезова на лице был синяк, но врач не указала его в протоколе осмотра. Защита указала, что показания этого свидетеля противоречивы.

Сторона защиты также спросила у свидетельницы, сильно ли пьян был Джанкезов в момент доставления. "По-моему, он не был пьян, но у него в моче обнаружили следы марихуаны", - ответила свидетель.

Защита огласила выдержку из протокола осмотра - в ней говорилось, что у доставленного Джанкезова "сознание ясное, полностью ориентирован, речь смазана, лицо гиперемировано". На вопрос адвоката, может ли человек в таком состоянии адекватно отвечать на вопросы, Чомаева подтвердила, что Джанкезов отвечал на вопросы и был адекватен, самостоятельно передвигался.

Задерживавшие Джанкезова полицейские Братов, Байкулов, Биджиев, Тамов, Тазартуков и Каппушев утверждали на следствии и в суде, что Джанкезов находился в состоянии крайне сильного опьянения, "даже фамилии своей не мог назвать". Полицейские настаивали, что общаться с задержанным в таком состоянии было невозможно, поэтому они его держали в опорном пункте до утра, уложив спать на диван и ожидая, когда он протрезвеет.

"Одежда опрятная, кожные покровы без видимых повреждений…", - процитировала защита протокол осмотра Джанкезова врачом наркодиспансера. Адвокат попросил Чомаеву уточнить, что означает в данном случае фраза "без видимых повреждений".



"Это значит, что видимых глазу повреждений у него не было", - сказала свидетель. Она утвердительно ответила на уточняющий вопрос защиты о том, считаются ли видимыми повреждениями "засохшая кровь на губах, гематома под глазом, ухо в крови" - травмы, увиденные на Джанкезове и занесенные в журнал оперативным дежурным Романом Шалашовым, который ранее также давал показания в суде.



Затем суд завершил начатый ранее допрос Кадыра Бахадурова, бывшего оперативного сотрудника ОМВД по Черкесску. Защита спросила Бахадурова, общался ли он 7 октября 2011 года с Братовым, Байкуловым, Биджиевым и другими коллегами. Бахадуров ответил утвердительно, указав, что "все были в отделе".



"А было ли такое, что 7 октября никто не знал, где находятся Байкулов, Братов, Биджиев?" - уточнил адвокат. Свидетель ответил, что не помнит, так как с того дня прошло уже шесть лет.



Адвокат обратил внимание, что свидетель начинает отвечать на заданный вопрос, но потом спохватывается и заявляет, что не помнит. Сторона защиты поинтересовалась, почему свидетель, осуществляя оперативное сопровождение дела Рахаева, не сообщил следствию, что сам является свидетелем, устанавливал свидетелей преступления по уголовному делу и сам дал показания только через девять месяцев. Бахадуров заявил, что дал показания тогда, когда его вызвали.



"Вы же исполняли отдельное поручение следователя, имеется ваша подпись в его получении", - отметила защита. Свидетель ответил, что в документе стоит не его подпись, после этого допрос Бахадурова завершился.



Обвинение отказалось от вызова еще одиннадцати свидетелей и сообщило, что завершило представление своих доказательств. Суд постановил, что на следующих заседаниях 27 и 28 декабря представлять доказательства начнет сторона защиты.

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"