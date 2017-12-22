22 декабря 2017, 19:35

Силовики рассказали о поисках братьев Ямадаевых в Чечне

Информация, что Иса и Бадруди Ямадаевы находятся в Гудермесе, послужила основанием для операции силовиков, сообщил источник "Кавказского узла" в чеченском МВД. При этом данные о выселении родни Ямадаевых из домов он не подтвердил.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря агентство "Росбалт" сообщило о том, что 400 бойцов в масках и с оружием начали штурм дома семьи Ямадаевых в Гудермесе. Позже источник издания рассказал о выселении семьи Исы Ямадаева.

Жители города не подтвердили информацию о штурме, а министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал ее "инсинуацией". Полицейские искали людей, объявленных в розыск, объяснил представитель МВД. По версии "Новой газеты", силовики проверяли информацию о появлении в Гудермесе разыскиваемого Исы Ямадаева.

Действия силовиков 21 декабря были связаны с поисками братьев Исы и Бадруди Ямадаевых, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"По оперативным каналам была получена информация, что находящийся в розыске Иса Ямадаев, а также его младший брат Бадруди могут находиться в Гудермесе. Поэтому было принято решение о проведении проверки в квартале, где живет семья Ямадаевых и их близкие родственники. Проверка проводилась силами сотрудников местного ОВД с участием представителей горадминистрации по нескольким конкретным адресам. Никаких "400 силовиков в масках", и так далее, как об этом писали некоторые СМИ, не было", - рассказал он.

Каких-либо нарушений со стороны силовиков, участвовавших в проверке, допущено не было, и жалоб на их действия со стороны Ямадаевых также не поступало, уточнил сотрудник МВД.

С силовиками пытался поговорить один из старейшин рода, но его избили, сообщил 21 декабря источник "Росбалта".

В мероприятиях участвовали не менее 100 силовиков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Гудермеса Адам. "Было уже темно, когда полиция оцепила квартал, где проживают Ямадаевы. Их было, наверное, никак не меньше 100 человек. Все были с оружием. Стояли у ворот домов, где живут Ямадаевы, а затем устроили там проверки. Никого вроде бы не задерживали", - сообщил местный житель.

Сегодня с утра два дома, один из которых принадлежит Исе Ямадаеву, а второй – его сестре, "были закрыты", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Гудермеса Султан. "Что там реально происходило, сказать сложно, потому что вчера туда никого не допускали, а родственники Ямадаевых ничего не говорят", - сказал мужчина.

Напомним, что Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск по подозрению в попытке покушения на Рамзана Кадырова. 28 июля Гудермесский горсуд приговорил трех подсудимых по этому делу к 6,5 года колонии. Организаторами несостоявшегося покушения следствие сочло членов семьи Ямадаевых, которые считаются "кровными врагами" главы Чечни.

Ямадаевы - не менее известный, чем Кадыровы, чеченский клан. Бывший командир батальона "Восток" Сулим Ямадаев был убит в 2009 году, а бывший депутат Госдумы Руслан (Халид) Ямадаев - годом ранее в Москве. Иса и Бадруди Ямадаевы выражали уверенность в том, что за этими преступлениями стоят власти Чечни. Рамзан Кадыров свою причастность к этим преступлениям категорически отрицал. Между Исой Ямадаевым и Кадыровым состоялось примирение, которое, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, было формальным.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещена статья "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", в которой рассматривается конфликт между Ямадаевыми и Кадыровым, а в разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографиями Рамзана Кадырова, Сулима Ямадаева и Руслана Ямадаева.

источник: корреспондент "Кавказского узла"