20 декабря 2017, 22:12

Абакарова отказалась ехать в суд без ребенка

Жительница Дагестана Загидат Абакарова, арестованная после добровольного возвращения из Сирии, не присутствовала сегодня на судебном заседании, так как не могла оставить в СИЗО восьмимесячного ребенка, сообщил адвокат. Заседание перенесено на 26 января.

Как писал "Кавказский узел", Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова, подписавшие явки с повинной перед добровольным возвращением из Сирии, 24 октября были взяты под стражу в Махачкале. Женщин отправили в СИЗО, несмотря на наличие у них грудных детей. По словам родственников, на условия изолятора Абакарова и Курбанова не жалуются.

На предыдущем заседании 14 декабря защита подала ходатайство о прекращении уголовного дела в порядке ст. 75 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием). В деле есть ходатайства трех депутатов Народного собрания, которые попросили прокурора "принять законное решение", рассмотрев явки с повинной Абакаровой и Курбановой, сообщил защитник, не уточнив имена депутатов.

Руководство махачкалинского СИЗО-1 не смогло предоставить врача для выезда Абакаровой в суд вместе с ребенком, при том, что сопровождение врача в пути для них обязательно. Для присутствия на заседании суда женщине пришлось бы оставить ребенка в изоляторе, пояснил адвокат Абакаровой.

Абакаровой предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ). "Она действительно находилась на территории ИГИЛ* вместе со своим супругом. Она видела этих боевиков, кормила их, ночлегом обеспечивала", - сообщил защитник корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем адвокат отметил, что следствие не располагает никакими фото или видео, которые доказывали бы вину женщины. По словам матери Абакаровой, которая выступала свидетелем защиты на прошлом заседании, со стороны обвинения свидетелей нет.

Часть 2 статьи 208 УК РФ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Согласно примечанию к статье, лицо, впервые совершившее такое преступление и добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

В ходе сегодняшнего заседания суда и прокурор, и адвокат заявили, что рассмотрение дела по существу без присутствия подсудимой невозможно. На заседании 26 января суд планирует допросить саму Абакарову.

По словам матери обвиняемой, Загидат Абакарова по-прежнему не жалуется на условия содержания. "Никаких препятствий нет, и свидания дают", - сказала Патимат Абакарова корреспонденту "Кавказского узла".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

источник: корреспондент "Кавказского узла"