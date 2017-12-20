20 декабря 2017, 12:13

Ганнушкина сообщила об исполнении решения суда по иску МВД Чечни

Суд в Чечне не уточнил, как комитет "Гражданское содействие" должен опровергнуть запись своего руководителя Светланы Ганнушкиной о судьбе жителя Кенхи Рамазана Джалалдинова, поэтому правозащитница сегодня ограничилась публикацией решения суда.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября Верховный суд Чечни оставил в силе решение суда Шатойского района, который удовлетворил иск МВД Чечни к "Гражданскому содействию", "Новой газете" и жителю села Кенхи Рамазану Джалалдинову. Ответчики опорочили репутацию республиканского МВД, счел Верховный суд Чечни. Ранее, 2 августа, Шатойский суд постановил, что "Гражданское содействие" и "Новая газета" "должны опровергнуть сведения". При этом какие именно сведения должны опровергнуть ответчики, суд не указал, отметили правозащитники.

МВД Чечни подало иск после публикации поста Светланы Ганнушкиной в Facebook и статьи Елены Милашиной в "Новой газете". В материалах шла речь о судьбе жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова, который в апреле 2016 года обратился к Путину с жалобой на коррупцию в Чечне. В ноябре 2016 года, после встречи с высокопоставленным представителем МВД по Чечне, Рамазан Джалалдинов был вынужден покинуть республику, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

18 декабря Светлана Ганнушкина получила определение Верховного суда Чечни по апелляционной жалобе Комитета «Гражданское содействие» на решение Шатойского райосуда по иску МВД по Чечне, сообщила сегодня ночью на своей странице в Facebook правозащитница.

"Иск был подан в связи с текстом, написанным мною на моей личной странице в Фейсбуке. Несмотря на то, что Комитет «Гражданское содействие не несет ответственности за мои тексты в Фейсбуке, Верховный Суд ЧР оставил нашу жалобу без удовлетворения, решение Шатойского суда без изменения. В связи с этим Комитету «Гражданское содействие» надлежит опровергнуть сведения, сообщенные мной как физическим лицом", - написала Светлана Ганнушкина.

Она уточнила, что правление "Гражданского содействия" обратилось к ней как физическому лицу с просьбой опубликовать на ее странице в Facebook требуемое опровержение. Поскольку суд не указал способ опровержения, правозащитница, по ее словам, в соответствии с законом сообщила о принятом судебном решении в Facebook и разместила на своей странице в соцсети текст решения Шатойского райсуда.

"Что, разумеется, не лишает меня и нашу организацию права продолжать обжалование указанного судебного решения", - пояснила Светлана Ганнушкина.